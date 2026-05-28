«Это достижение — целый мир для нас». Голкипер «Райо» Баталья — о финале ЛК

Голкипер испанского «Райо Вальекано» Аугусто Баталья прокомментировал поражение в финале Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас». «Райо Вальекано» проиграл со счётом 0:1.

«Мы сильно разочарованы и опечалены. Очень надеялись выиграть этот матч. Игра была очень напряжённой. Думаю, они по максимуму использовали свои шансы и заслуженно победили.

Это достижение — целый мир для нас. Надеюсь, этот финал послужит импульсом, который так нужен клубу для будущего роста. Давайте посмотрим, сможем ли мы снова пробиться в еврокубки, делая правильные вещи», — приводит слова Батальи официальный сайт УЕФА.