«Это достижение — целый мир для нас». Голкипер «Райо» Баталья — о финале ЛК

«Это достижение — целый мир для нас». Голкипер «Райо» Баталья — о финале ЛК
Голкипер испанского «Райо Вальекано» Аугусто Баталья прокомментировал поражение в финале Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас». «Райо Вальекано» проиграл со счётом 0:1.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Мы сильно разочарованы и опечалены. Очень надеялись выиграть этот матч. Игра была очень напряжённой. Думаю, они по максимуму использовали свои шансы и заслуженно победили.

Это достижение — целый мир для нас. Надеюсь, этот финал послужит импульсом, который так нужен клубу для будущего роста. Давайте посмотрим, сможем ли мы снова пробиться в еврокубки, делая правильные вещи», — приводит слова Батальи официальный сайт УЕФА.

Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
