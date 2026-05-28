УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Андрей Аршавин определил трёх лучших игроков РПЛ по итогам сезона

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин определил трёх лучших игроков Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

— Андрей Сергеевич?
— Первое место занимает Кордоба. Второе — Сперцян. Третье — Батраков, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Российскую Премьер-Лигу в завершившемся сезоне выиграл «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — московский «Локомотив». Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН». Обладателем Фонбет Кубка России стал московский «Спартак», который обыграл «быков» в Суперфинале в серии послематчевых пенальти.

