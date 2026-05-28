«Нервы сказались». Полузащитник «Райо» де Фрутос — о поражении в финале ЛК

Полузащитник испанского «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос прокомментировал поражение в финале Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас». «Райо Вальекано» проиграл со счётом 0:1.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Думаю, сегодня очень тяжёлый день для всех нас, но я горжусь тем, что представлял «Райо» в Европе, этим финалом. Мы блестяще выступили как в чемпионате, так и в Лиге конференций, но нам не удалось добиться желаемого, поэтому уезжаем отсюда с чувством разочарования.

Мы никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались. «Кристал Пэлас» — команда высокого класса и очень хорошо подготовленная. Они отлично контролируют мяч. Думаю, мы должны были играть немного быстрее. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить «Пэлас» с победой. Они здорово сыграли в этом финале и заслужили трофей.

Думаю, осознание того, как далеко мы продвинулись, должно помочь нам понять, что это лишь первый шаг к дальнейшему росту, продвижению вперёд. Я хотел бы поблагодарить болельщиков и одновременно извиниться перед ними. Мы боролись за них — за тех, кто пришёл сегодня, за тех, кто потратил большие деньги, чтобы поддержать нас, а также за тех, кто болел за нас в Мадриде», — приводит слова де Фрутоса официальный сайт УЕФА.

