УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«Монако» поменяет главного тренера — Скира

Себастьен Поконьоли
Новым главным тренером клуба «Монако», выступающего в чемпионате Франции, станет бразильский специалист Филипе Луис. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«В ближайшие дни «Монако» планирует расстаться с главным тренером Себастьеном Поконьоли. Новым тренером «Монако» станет Филипе Луис, который заменит Поконьоли. Контракт рассчитан до 2028 года», — написал Скира.

Ранее 40-летний Луис возглавлял бразильский «Фламенго».

«Монако» занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 54 очка за 34 матча. В предстоящем сезоне «Монако» выступит в Лиге конференций.

