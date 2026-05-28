«Байер» связался с Гласнером по поводу работы тренером — Скира

Немецкий «Байер» заинтересован в приглашении австрийского специалиста Оливера Гласнера на пост главного тренера. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что 51-летний Гласнер покинет английский «Кристал Пэлас» после завершения сезона. С клубом он выиграл Кубок Англии (2024/2025), Суперкубок страны (2025) и Лигу конференций (2025/2026).

«Байер» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 59 очков за 34 матча и выступит в Лиге Европы.