Известный российский экс-футболист Андрей Ещенко ответил, какие позиции нужно усилить «Спартаку» в новом сезоне. По его мнению, красно-белым необходимы новички на позициях защитников и нападающих.

«В новом сезоне «Спартаку» надо будет опять усиливаться и брать новых игроков. «Зенит» и «Краснодар» имеют сыгранные составы. «Спартаку», естественно, нужны люди в защите и атаке, которые будут играть в старте», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ, а также завоевал Фонбет Кубок России по футболу.