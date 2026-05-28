«Ни разу его не видел в зале». Михаил Кержаков — о Халке в «Зените»

Экс-вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о бразильском нападающем Халке, который выступал за сине-бело-голубых с 2012-го по 2016-й.

«Я с Халком был сезон один всего лишь. Понятно, что он… У него просто природные данные… Они на каком-то фантастическом уровне. Когда общаемся с нашим медицинским штабом и вспоминаем его, когда проходили тесты какие-нибудь… Там просто всё зашкаливало. Причём это было от природы, это не работа какая-то кропотливая в зале. Я его ни разу не видел там. Просто атлет? Не то, что атлет, это феномен», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».