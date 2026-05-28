Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Кристал Пэлас» Уортон: не собирался пропускать финал из-за опухшего голеностопа

Игрок «Кристал Пэлас» Уортон: не собирался пропускать финал из-за опухшего голеностопа
Комментарии

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон высказался о повреждении, которое могло помешать ему принять участие в финале Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано» (1:0).

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Было много сомнений по поводу того, смогу ли я играть. Можно сказать, что последние пару дней моя нога находилась в ледяной коробке. Я не мог бить по мячу в полную силу, был определённый дискомфорт, но я не собирался пропускать финал из-за опухшего голеностопа!» — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА.

21-летний Адам Уортон провёл 16 матчей в сезоне Лиги конференций, в которых отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android