Игрок «Кристал Пэлас» Уортон: не собирался пропускать финал из-за опухшего голеностопа

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон высказался о повреждении, которое могло помешать ему принять участие в финале Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано» (1:0).

«Было много сомнений по поводу того, смогу ли я играть. Можно сказать, что последние пару дней моя нога находилась в ледяной коробке. Я не мог бить по мячу в полную силу, был определённый дискомфорт, но я не собирался пропускать финал из-за опухшего голеностопа!» — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА.

21-летний Адам Уортон провёл 16 матчей в сезоне Лиги конференций, в которых отметился двумя результативными передачами.