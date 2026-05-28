Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выпью несколько кружек пива с игроками». Гласнер ответил на вопрос о будущем

«Выпью несколько кружек пива с игроками». Гласнер ответил на вопрос о будущем
Комментарии

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер ответил на вопрос о будущем после финала Лиги конференций. Ранее стало известно, что австрийский специалист покинет клуб летом. Вчера, 27 мая, «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Что дальше? Все знают, что до сегодняшнего дня я думал только об этой игре. Точно знаю, что сегодня вечером выпью несколько кружек пива с игроками, а завтра мы полетим обратно в Лондон! Думать о послезавтра не хочу!» — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

С клубом Гласнер выиграл Кубок Англии (сезона-2024/2025), Суперкубок страны (2025) и Лигу конференций (сезона-2025/2026).

Материалы по теме
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android