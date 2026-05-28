Карседо: благодаря Кахигао мы приехали в «Спартак». Трудное решение, но правильное

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о работе со спортивным директором Фрэнсисом Кахигао.

«Феномен. Честно говоря, у нас личная дружба, мы близки как футбольные люди. Благодаря ему мы приехали сюда, в Москву. Работали вместе в «Арсенале», следили за карьерами друг друга, он профессионал высочайшего уровня, который поддерживал меня с самого начала, с которым чувствуешь себя очень комфортно.

Когда он впервые связался со мной, дело было не в том, что мы его игнорировали, а в том, что находились на решающем этапе сезона — «Пафос» играл в Лиге чемпионов и боролся за чемпионский титул. Действительно почувствовали себя желанными гостями на Кипре, поначалу не рассматривали этот вариант, но они настаивали, и в итоге это было трудное решение… Но правильное», — приводит слова Карседо Marca.

