«Обидно за наших пацанов!» Кузнецов раскритиковал уход Гусева из «Динамо»

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов в критическом ключе высказался об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера «Динамо». Бело-голубые пригласили вместо него немецкого специалиста Сандро Шварца.

«Конечно, обидно за Гусева. Он показал, что может работать, находить язык с футболистами и давать результат. Мне непонятна позиция и отношение к Гусеву. Он что, запасной вариант, спасатель, кризис-менеджер? Как чуть тяжело — давай Гусева назначим. А почему ему не дать ещё год отработать в «Динамо», если на то пошло? Если не пойдёт, тогда будете искать. Не понимаю этого. У нефутбольных людей свои тараканы в голове — кто знает, что лучше. Руководите дальше. Просто обидно за наших российских пацанов!

Правильно Саня Мостовой сказал в одном из интервью: «Мы в своё время работали, корячились, выигрывали и чего-то добивались. Играли в Европе и на чемпионатах мира, а приглашают иностранцев». Не обидно нам? Зачем мы тогда открываем академию тренерского мастерства и обучаем специалистов? Чтобы они во Второй лиге работали или в КФК? Зачем мы нужны? Почему не дать поработать нашим специалистам? Заплатить больше денег иностранцу и через год его выгнать. Можно же со своим так же сделать. Но мы привыкли своих тренеров обделять и ничего не платить им. Почему у нас не должно получиться? Из другого теста сделаны? Знаем менталитет нашего футбола и как работать с русскими игроками», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.