Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Обидно за наших пацанов!» Кузнецов раскритиковал уход Гусева из «Динамо»

«Обидно за наших пацанов!» Кузнецов раскритиковал уход Гусева из «Динамо»
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов в критическом ключе высказался об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера «Динамо». Бело-голубые пригласили вместо него немецкого специалиста Сандро Шварца.

«Конечно, обидно за Гусева. Он показал, что может работать, находить язык с футболистами и давать результат. Мне непонятна позиция и отношение к Гусеву. Он что, запасной вариант, спасатель, кризис-менеджер? Как чуть тяжело — давай Гусева назначим. А почему ему не дать ещё год отработать в «Динамо», если на то пошло? Если не пойдёт, тогда будете искать. Не понимаю этого. У нефутбольных людей свои тараканы в голове — кто знает, что лучше. Руководите дальше. Просто обидно за наших российских пацанов!

Правильно Саня Мостовой сказал в одном из интервью: «Мы в своё время работали, корячились, выигрывали и чего-то добивались. Играли в Европе и на чемпионатах мира, а приглашают иностранцев». Не обидно нам? Зачем мы тогда открываем академию тренерского мастерства и обучаем специалистов? Чтобы они во Второй лиге работали или в КФК? Зачем мы нужны? Почему не дать поработать нашим специалистам? Заплатить больше денег иностранцу и через год его выгнать. Можно же со своим так же сделать. Но мы привыкли своих тренеров обделять и ничего не платить им. Почему у нас не должно получиться? Из другого теста сделаны? Знаем менталитет нашего футбола и как работать с русскими игроками», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Гусев покинул «Динамо». Каким мы запомним его период в клубе?
Гусев покинул «Динамо». Каким мы запомним его период в клубе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android