«Возраст берёт своё, но мастерство осталось». Самедов высказался о будущем Дзюбы

Известный российский экс-футболист и старший селекционер «Факела» Александр Самедов порассуждал на тему будущего форварда Артёма Дзюбы. 38-летний нападающий покинул тольяттинский «Акрон» по итогам сезона-2025/2026. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

– Всё зависит от желания самого Артема. Есть ли у него силы. Понятно, что он футболист с большой буквы. Но зависит от того, есть ли у него мотивация.

– Здесь ещё важно желание клуба. В августе Артему исполнится 38 лет. Уже приличный возраст.

– Желание клуба — это да. В любом случае мне кажется, найдётся клуб, который знает качества Артёма, чтобы он мог выходить и помогать. Понятно, может быть, возраст берёт своё, но в любом случае мастерство осталось.

– В последний раз Дзюба долго искал команду. Вариант с «Акроном» появился в конце летнего трансферного окна. Вы не удивитесь, если сейчас поиски новой команды затянутся?

– Может быть затянутся, возможно, уже есть какой-то вариант.

– А если Артём закончит карьеру, не найдя вариантов?

– Не удивлюсь.

– А в «Факеле» представляете Артёма?

– Без комментариев, — приводит слова Самедова TIU.