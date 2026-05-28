УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Михаил Кержаков назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал лучшего футболиста завершившегося сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Так, вратарь отметил хавбека сине-бело-голубых Вендела и центрального нападающего «Краснодара» Джону Кордобу. Чемпионом России по итогам минувшей кампании стал «Зенит».

— Миш, хочется максимальной объективности. Понятно, что ты и Андрей Сергеевич [Аршавин] считаете, что за рамками «Зенита» не существует мира, но всё-таки расширяйте кругозор чуть-чуть.
— Если Вендела за скобки убираем, то для меня…

— Нет-нет, почему, ты можешь...
— Нет, я говорил изначально, что для меня Вендел — сильнейший игрок последних четырёх лет.

— А для именно этого чемпионата? Сезона-2025/2026.
— Если его за скобки убираем, ещё раз, для меня это Кордоба, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

