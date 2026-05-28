Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Самым большим изменением стал приход Карседо». Кахигао — о работе в «Спартаке»

«Самым большим изменением стал приход Карседо». Кахигао — о работе в «Спартаке»
Хуан Карлос Карседо
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о периоде работы в клубе. Он занял должность в начале 2025 года.

«Для реализации определённых планов крайне важно завоевать доверие людей в клубе. Естественно, победы укрепляют эту уверенность в проекте. Когда я подписал контракт, были вещи, которые нужно было изменить, мы делали это постепенно, но, без сомнения, самым большим изменением стал приход Хуана Карлоса [Карседо]», — приводит слова Кахигао Marca.

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в январе 2026 года. Его предыдущим клубом был кипрский «Пафос».

Материалы по теме
Карседо: благодаря Кахигао мы приехали в «Спартак». Трудное решение, но правильное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android