«Самым большим изменением стал приход Карседо». Кахигао — о работе в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о периоде работы в клубе. Он занял должность в начале 2025 года.

«Для реализации определённых планов крайне важно завоевать доверие людей в клубе. Естественно, победы укрепляют эту уверенность в проекте. Когда я подписал контракт, были вещи, которые нужно было изменить, мы делали это постепенно, но, без сомнения, самым большим изменением стал приход Хуана Карлоса [Карседо]», — приводит слова Кахигао Marca.

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в январе 2026 года. Его предыдущим клубом был кипрский «Пафос».