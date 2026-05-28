«Так и должно быть». Фрэнсис Кахигао — о растущих ожиданиях от «Спартака»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о предстоящем сезоне после победы в Фонбет Кубке России. «Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Ожидания от предстоящего сезона снова растут? Так и должно быть. Мы не можем уклоняться от ответственности, которая приходит с работой в большом клубе. Знаем, что в конце концов победить может только один, но должны бороться, уверен, что будем бороться, потому что у нас очень хороший состав, первоклассный тренер и штаб. С несколькими приобретениями этим летом рассчитываем быть в числе лидеров в следующем сезоне», — приводит слова Кахигао Marca.