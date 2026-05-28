Тренер «Спартака» Карседо: у этой команды есть потенциал для больших свершений

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о подготовке к предстоящему сезону-2026/2027.

«Возьмём несколько выходных, думаю, они нам нужны. Затем начнём предсезонную подготовку, как это делает любой тренер, рассматривая потенциальных новых игроков, размышляя, какие улучшения можем внедрить. Полагаю, с несколькими корректировками у этой команды есть потенциал для больших свершений», — приводит слова Хуана Карлоса Карседо Marca.

52-летний испанец Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в январе 2026 года. Его предыдущим клубом был кипрский «Пафос».