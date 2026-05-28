Фрэнсис Кахигао: Москва — фантастическое место для работы и безопасной жизни

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о работе в условиях санкций.

«Впереди у меня очень долгое лето. Да, на мой взгляд, существуют эти абсурдные санкции, но мы мало что можем сделать с политикой. Из-за них не можем подписывать определённых игроков из определённых стран, но делаем всё возможное, где можем. Правда в том, что работаем над этими целями уже несколько месяцев. Это непросто, но добьёмся этого.

Как убедить игрока поехать в Россию прямо сейчас? Много разговаривая и проявляя страсть. В нынешнем составе есть игроки, которые изначально сомневались, но когда вы проявляешь настойчивость и показываешь им, во-первых, что это большой клуб с потенциалом для завоевания титулов, во-вторых, что Москва — фантастическое место для работы и безопасной жизни, в-третьих, вселяешь в них страсть и амбиции, они также начинают получать удовольствие от побед, в конце концов, во многих случаях удаётся их убедить», — приводит слова Кахигао Marca.

