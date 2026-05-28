УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«Надеюсь, мы сможем вернуться». Тренер «Спартака» Карседо — об отстранении от еврокубков

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об отстранении российских клубов от международных турниров.

«Надеюсь, сначала разрешится вся политическая ситуация, что думаю, самое важное. А после этого мы хотели бы вернуться. Есть некоторая информация, но она не на 100% верна. Надеюсь, сможем вернуться, потому что это будет означать, что нынешние конфликты улажены», — приводит слова Карседо Marca.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Ранее «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России, что позволило бы клубу выступать в Лиге Европы.

