УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Андрей Тихонов выбрал лучшего игрока сезона-2025/2026 РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов назвал лучшего игрока завершившегося сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги, выделив полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я всё-таки за Сперцяна. Потому что то количество очков, которое он принёс, влияние его на игру «Краснодара»… И плюс они, можно сказать, единственная команда, которая боролась с «Зенитом», участвовали в финале [Кубка]… Этот сезон у него гораздо хуже, чем предыдущий? По игре, да. Но моё мнение — Сперцян (лучший игрок сезона. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит». «Краснодар» занял второе место.

