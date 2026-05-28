УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Кахигао: абсурдно, что Израиль не находится под санкциями, в то время как Россия находится

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о возможном возвращении российских клубов на международные турниры.

«Произошли изменения, мне сказали, что это приближается, но не знаем, будет ли это в следующем сезоне или в последующем. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, в то время как Россия находится», — приводит слова Кахигао Marca.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Ранее «Спартак» завоевал Фонбет Кубок России, что позволило бы клубу выступать в Лиге Европы.

