Хуан Карлос Карседо высказал мнение, на каком уровне «Спартак» был бы в испанском футболе

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил уровень состава клуба.

«Как в «Пафосе», возможно, даже лучше. Думаю, мы могли бы конкурировать в верхней части таблицы в Примере, потому что уровень хороший. Четыре-пять ведущих клубов обладают финансовыми ресурсами: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА… Кроме того, есть команды с игроками, за которыми следят многие клубы, желающие их подписать», — приводит слова Карседо Marca.

52-летний Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в январе 2026 года. Его предыдущим клубом был кипрский «Пафос», с которым он стал чемпионом страны (сезон-2024/2025).

