Аршавин: игра «Зенита» в этом году мне не нравилась

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин признался, что не получал удовольствия от игры сине-бело-голубых в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— Игра «Зенита» в этом году мне не нравилась. Результат? Результат великолепный.

— А как это объяснить?

— Мне кажется, просто большой набор классных футболистов, которые в отдельных матчах, отдельных эпизодах просто решали судьбу матча, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Российскую Премьер-Лигу в завершившемся сезоне выиграл «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а третье — «Локомотив».