Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Арсенал». Встреча состоится в субботу, 30 мая.

«С нетерпением жду матча, потому что это две команды с двумя великолепными тренерами, каждый из которых очень организован, имеет свой собственный подход к футболу и достижению успеха. Обе команды выиграли свои лиги, и я думаю, что это будет действительно захватывающий финал. Как профессионал и как тренер, я также ожидаю очень интересной тактической борьбы», — приводит слова Карседо Marca.

52-летний Хуан Карлос Карседо ранее работал в тренерском штабе Унаи Эмери в «Арсенале» (2018-2019).