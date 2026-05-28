Тренер «Спартака» Карседо: очень горжусь месяцами, которые мы провели здесь

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от первых месяцев работы в клубе. Ранее «Спартак» завоевал Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Я очень горжусь месяцами, которые мы провели здесь, командой и атмосферой, которую, как мне кажется, мы создали, и я рад видеть, что мы смогли принести радость людям, которые этого ждали. Видеть стадион «Лужники» в красно-белых цветах, почти с 75 тыс. человек, было невероятно, но ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Карседо Marca.