Финал Лиги чемпионов будет показан на площадке «Прайм Стадиван» от Okko

30 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве Okko проведёт мероприятие «Прайм Стадиван» — специальный показ финала Лиги чемпионов на большом экране. На празднике спорта соберутся болельщики, звёзды спорта, а также представители шоу-бизнеса, чтобы вместе насладиться главным футбольным вечером сезона.

«Прайм Стадиван» — это по-домашнему уютная, но при этом невероятно атмосферная площадка, напоминающая фан-зону футбольного стадиона. Здесь можно будет не только посмотреть решающий матч европейского клубного сезона, но и окунуться в атмосферу настоящего спортивного праздника.

Гости «Прайм Стадивана» получат уникальную возможность посмотреть и обсудить ключевые события матча «Арсенал» — «ПСЖ» на большом экране вместе со звёздами мира спорта и шоу-бизнеса, комментаторами и представителями спортивной редакции Okko.

Комментаторами на «Прайм Стадиване» станут Павел Чепурин и Денис Алхазов. Трансляция в Okko будет доступна с пятью аудиодорожками: классический комментарий Дениса Казанского и Лионеля Абба, альтернативные версии в поддержку каждой из команд, тифлокомментарий и дорожка с интершумом.

Помимо совместного просмотра финала, для гостей подготовлена специальная программа от партнёров Okko с интерактивными зонами и возможностью выиграть призы.

В развлекательной зоне «СберПрайм» гостей ждёт интерактивная фотозона — здесь можно сделать персональную видеооткрытку с одним из футболистов финального матча и сохранить памятный сувенирный контент. Нейросеть обработает видео — добавит футбольную атрибутику с символикой «СберПрайм» и объединит болельщика с любимым игроком. Кроме того, в зоне «СберПрайм» будет установлен автомат-хватайка, где каждый сможет испытать удачу и выиграть призы.

В зоне SberBox Max гости смогут проверить себя в серии пенальти и попробовать забить роботу-голкиперу. Сделать это будет не легче, чем реализовать 11-метровый в ворота Сафонова. А тем, кому всё-таки удастся отправить мяч в сетку, достанется подарок — интеллектуальный медиацентр SberBox Max из специальной футбольной серии. Вместе с ним победителям будут доступны подписка на Okko на шесть месяцев за 1 рубль, AI-улучшение изображения, более 100 бесплатных ТВ-каналов, выход в интернет и многое другое.

Самокат порадует гостей мероприятия чипсами и напитками. В бренд-зоне все желающие получат жетоны, которые можно будет потратить на сэмплы продукции в вендинговом аппарате. А те, кто смогут забить гол в мини-футбольном аттракционе «Ловкий гол», получат в подарок брендированный лимитированный значок.

В развлекательной зоне спортивного портала «Чемпионат» футбольные болельщики смогут сразиться в EA Sports FC 26 на PlayStation 5, сфотографировать официальный мяч турнира и джерси команд-финалистов и обсудить предстоящий матч.

Отдельной частью программы станут работа ведущих и дополнительные активности непосредственно на самой арене. Например, лотерея «Счастливое место» — обладатели «счастливых» билетов получат ценные призы от организаторов праздника.

Бесплатные билеты на «Прайм Стадиван» доступны только для подписчиков «СберПрайм». Чтобы получить билет, требуется пройти простую процедуру авторизации и регистрации на сайте «Афиши» по Сбер ID. Для новых пользователей стоимость подписки «СберПрайм» составит всего 1 рубль в первый месяц. Количество билетов ограничено.

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов состоится 30 мая в 19:00 эксклюзивно в Okko. Также зрителям трансляции будет доступна предматчевая студия, где комментаторы спортивной студии обсудят предстоящий финал. Матч между Арсеналом и ПСЖ станет уже вторым финалом Лиги чемпионов, который эксклюзивно покажет Okko.

