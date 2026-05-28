Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Лиги чемпионов будет показан на площадке «Прайм Стадиван» от Okko

Финал Лиги чемпионов будет показан на площадке «Прайм Стадиван» от Okko
Комментарии

30 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве Okko проведёт мероприятие «Прайм Стадиван» — специальный показ финала Лиги чемпионов на большом экране. На празднике спорта соберутся болельщики, звёзды спорта, а также представители шоу-бизнеса, чтобы вместе насладиться главным футбольным вечером сезона.

Фото: «Прайм Стадиван»

«Прайм Стадиван» — это по-домашнему уютная, но при этом невероятно атмосферная площадка, напоминающая фан-зону футбольного стадиона. Здесь можно будет не только посмотреть решающий матч европейского клубного сезона, но и окунуться в атмосферу настоящего спортивного праздника.

Гости «Прайм Стадивана» получат уникальную возможность посмотреть и обсудить ключевые события матча «Арсенал» — «ПСЖ» на большом экране вместе со звёздами мира спорта и шоу-бизнеса, комментаторами и представителями спортивной редакции Okko.

Комментаторами на «Прайм Стадиване» станут Павел Чепурин и Денис Алхазов. Трансляция в Okko будет доступна с пятью аудиодорожками: классический комментарий Дениса Казанского и Лионеля Абба, альтернативные версии в поддержку каждой из команд, тифлокомментарий и дорожка с интершумом.

Помимо совместного просмотра финала, для гостей подготовлена специальная программа от партнёров Okko с интерактивными зонами и возможностью выиграть призы.

В развлекательной зоне «СберПрайм» гостей ждёт интерактивная фотозона — здесь можно сделать персональную видеооткрытку с одним из футболистов финального матча и сохранить памятный сувенирный контент. Нейросеть обработает видео — добавит футбольную атрибутику с символикой «СберПрайм» и объединит болельщика с любимым игроком. Кроме того, в зоне «СберПрайм» будет установлен автомат-хватайка, где каждый сможет испытать удачу и выиграть призы.

В зоне SberBox Max гости смогут проверить себя в серии пенальти и попробовать забить роботу-голкиперу. Сделать это будет не легче, чем реализовать 11-метровый в ворота Сафонова. А тем, кому всё-таки удастся отправить мяч в сетку, достанется подарок — интеллектуальный медиацентр SberBox Max из специальной футбольной серии. Вместе с ним победителям будут доступны подписка на Okko на шесть месяцев за 1 рубль, AI-улучшение изображения, более 100 бесплатных ТВ-каналов, выход в интернет и многое другое.

Самокат порадует гостей мероприятия чипсами и напитками. В бренд-зоне все желающие получат жетоны, которые можно будет потратить на сэмплы продукции в вендинговом аппарате. А те, кто смогут забить гол в мини-футбольном аттракционе «Ловкий гол», получат в подарок брендированный лимитированный значок.

В развлекательной зоне спортивного портала «Чемпионат» футбольные болельщики смогут сразиться в EA Sports FC 26 на PlayStation 5, сфотографировать официальный мяч турнира и джерси команд-финалистов и обсудить предстоящий матч.

Отдельной частью программы станут работа ведущих и дополнительные активности непосредственно на самой арене. Например, лотерея «Счастливое место» — обладатели «счастливых» билетов получат ценные призы от организаторов праздника.

Бесплатные билеты на «Прайм Стадиван» доступны только для подписчиков «СберПрайм». Чтобы получить билет, требуется пройти простую процедуру авторизации и регистрации на сайте «Афиши» по Сбер ID. Для новых пользователей стоимость подписки «СберПрайм» составит всего 1 рубль в первый месяц. Количество билетов ограничено.

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов состоится 30 мая в 19:00 эксклюзивно в Okko. Также зрителям трансляции будет доступна предматчевая студия, где комментаторы спортивной студии обсудят предстоящий финал. Матч между Арсеналом и ПСЖ станет уже вторым финалом Лиги чемпионов, который эксклюзивно покажет Okko.

До встречи 30 мая на финале Лиги чемпионов в «Прайм Стадиван» и в сервисе Okko!

Материалы по теме
Матч года: «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов
Матч года: «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android