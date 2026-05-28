В РФС рассказали, сколько болельщиков поддержат сборную России в матче с Египтом

В пресс-службе РФС рассказали, что на товарищеский матч между сборными России и Египта было реализовано несколько тысяч билетов. Встреча пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 мск.

«РФС распространил всю выделенную хозяевами квоту. 2000 болельщиков наших будет сегодня на матче. Часть из них — наши соотечественники, которые строят АЭС «Эль-Дабаа», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы РФС «РИА Новости Спорт».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Египет летом примет участие в чемпионате мира — 2026.