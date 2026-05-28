Геннадий Орлов назвал лучшего тренера в РПЛ на данный момент

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал лучшего тренер в Мир Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербуржцев к чемпионскому титулу.

«Болельщики критикуют Семака? А кто лучший тренер России? Да тот, кто выиграл чемпионат! Ну чемпионат выиграл тренер!», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).