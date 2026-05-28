Матвей Сафонов встретился с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым в Париже

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов встретился с 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым в Париже. Накануне оба теннисиста вышли в третий круг «Ролан Гаррос». Рублёв обыграл Камило Уго Карабельи — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5), Хачанов прошёл Марко Трунгеллити — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).

«Ролан Гаррос» — 2026 — это 125-й турнир «Большого шлема», который проходит с 24 мая по 7 июня 2026 года в Париже, Франция. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном мужском разряде — испанский теннисист Карлос Алькарас.