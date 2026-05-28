В Ванкувере опровергли слухи о вывозе бездомных из города перед ЧМ-2026

Представители управления канадского Ванкувера опровергли слухи, что городская администрация массово вывозит бездомных за пределы города в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщил TNS.

В социальных сетях сообщалось, что администрация Ванкувера предлагает бездомным $ 100 и билет на автобус в северные города страны. Отмечается, что подобные слухи являются ложными. В мэрии сообщили, что в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) городская администрация должна демонтировать палатки и навесы в местах проведения футбольных матчей в течение дня. При этом людям по-прежнему будет разрешено устанавливать временные убежища в парках на ночь.