«Торпедо» объявило об уходе Ари

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила об уходе из клуба Ари, который занимал должность спортивного директора чёрно-белых. В «Торпедо» Ари работал с 2024 года.

«Ари покидает «Торпедо». Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Завершившийся сезон-2025/2026 чёрно-белые завершили на девятом месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 46 очков по результатам 36 проведённых встреч. Ранее «Торпедо» объявило об увольнении Олега Кононова, который занимал должность главного тренера команды.