Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе Ари

«Торпедо» объявило об уходе Ари
Комментарии

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила об уходе из клуба Ари, который занимал должность спортивного директора чёрно-белых. В «Торпедо» Ари работал с 2024 года.

«Ари покидает «Торпедо». Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Завершившийся сезон-2025/2026 чёрно-белые завершили на девятом месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 46 очков по результатам 36 проведённых встреч. Ранее «Торпедо» объявило об увольнении Олега Кононова, который занимал должность главного тренера команды.

Материалы по теме
Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android