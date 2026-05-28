Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова отреагировал на включение Матвея в топ-10 вратарей мира от L’Equipe

Первый тренер Сафонова отреагировал на включение Матвея в топ-10 вратарей мира от L’Equipe
Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, отреагировал на включение своего воспитанника в десятку лучших голкиперов мира по версии авторитетного французского издания L’Equipe.

«Матвей однозначно заслужил оказаться в десятке лучших вратарей мира. По коэффициенту пропущенных голов и «сухих» матчей он на лидирующих местах. Это уже о многом говорит. Кроме того, в матчах с ним «ПСЖ» дошёл до всех финалов. Так что это абсолютно заслуженно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, до перехода в «Пари Сен-Жермен» Сафонов выступал за «Краснодар».

Материалы по теме
Матч года: «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов
Матч года: «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android