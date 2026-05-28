Первый тренер Сафонова отреагировал на включение Матвея в топ-10 вратарей мира от L’Equipe

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, отреагировал на включение своего воспитанника в десятку лучших голкиперов мира по версии авторитетного французского издания L’Equipe.

«Матвей однозначно заслужил оказаться в десятке лучших вратарей мира. По коэффициенту пропущенных голов и «сухих» матчей он на лидирующих местах. Это уже о многом говорит. Кроме того, в матчах с ним «ПСЖ» дошёл до всех финалов. Так что это абсолютно заслуженно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, до перехода в «Пари Сен-Жермен» Сафонов выступал за «Краснодар».