Первый тренер Сафонова дал напутствие Матвею перед финалом ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, дал напутствие своему воспитаннику перед финалом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В матче за трофей команда Сафонова встретится с лондонским «Арсеналом». Игра состоится 30 мая в Будапеште, Венгрия.

«Напутствие перед финалом для Матвея одно — так же сохранять уверенность в себе и показать уровень, который был ранее. Психологически он настроен. В напутствиях Матвей не нуждается, но маслом кашу не испортишь — лишний раз сказать об этом не помешает», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.