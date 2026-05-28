Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов жёстко высказался о болельщиках «Краснодара», которые критикуют команду Мурада Мусаева. В сезоне-2025/2026 «быки» заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ и проиграли в Суперфинале Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» в серии послематчевых пенальти.

«Команда прошла ровный сезон. Там 14-15 человек (игроков. — Прим. «Чемпионата») на весь сезон. Те болельщики, которые пишут, что неудачно [провели сезон], это, знаете ли, туристы, которые никогда не работали. Они сидят на ветках и льют вот эту ***** и грязь на человека и на команду, которые пашут весь сезон», — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».