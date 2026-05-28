Сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером Кларком

Сборная Шотландии сообщила, что продлила контракт с главным тренером Стивом Кларком до 2030 года.

«Рады подтвердить, что Стив Кларк, самый успешный главный тренер сборной Шотландии за всю историю, подписал новый контракт, который позволит ему остаться на посту и после этого лета», — написано в сообщении сборной Шотландии в социальной сети Х.

Сборная Шотландии сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С с национальными командами Бразилии, Марокко и Гаити.

62-летний Стив Кларк возглавил сборную Шотландии в 2019 году. Ранее он работал в «Астон Вилле», «Ливерпуле», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и других английских клубах.