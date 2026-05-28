Мор поделился ожиданиями от матча России с Египтом

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Египтом. Встреча пройдёт в Каире, Египет, сегодня, 28 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.

«Думаю, что ничего не помешает сборной России показать хороший и качественный футбол. Мы не так часто играем такие матчи. Полагаю, проблем с настроем не будет. Соперники друг друга достойны. Мне кажется, сборная России вырвет победу в концовке матча», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).