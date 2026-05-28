Игорь Дивеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае 2026 года

Пресс-служба «Зенита» объявила имя лучшего футболиста команды по итогам мая 2026 года. Этот приз достался защитнику Игорю Дивееву — именно он победил в голосовании болельщиков.

«Выбор сделан! Официально — Игорь Дивеев становится лучшим игроком мая. Дивей — машина! Ваши аплодисменты Игорю», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, Дивеев перешёл в «Зенит» прошлой зимой из ПФК ЦСКА. Петербуржцы обменяли Игоря на аргентинского форварда Лусиано Гонду, который отправился в Москву. За весеннюю часть сезона Дивеев провёл в «Зените» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

