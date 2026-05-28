Кержаков: в «Зените» верили, что в прошлом сезоне «Краснодар» не станет чемпионом

Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о «Краснодаре» и главном тренере команды Мураде Мусаеве. Кержаков отметил, что игроки сине-бело-голубых в прошлом сезоне не верили в чемпионство «быков».

– Мусаев — молодец, потому что раньше мы все считали, что «Краснодар» — симпатичная команда, которая играет в хороший футбол, но всё равно упустит в концовке, потому что у неё не хватит характера. В прошлом году, когда «Краснодар» стал чемпионом, у нас у всех было ощущение, что всё равно они оступятся. Мы в это верили.

– Особенно после победы в Петербурге 4:1.

– Да, мы уже думали, что они не смогут. А они смогли. Уже в этом году мы по-другому смотрели на них. Команда стала грозной силой, которая на зубах вытягивает вроде бы и ничейные матчи. Если вспоминать ту же игру с «Ахматом» на выезде, когда был ничейный матч, а «Ахмат» поддавливал, Кордоба сделал гол, продавив и протащив. Поэтому, естественно, Мусаев большой молодец, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».