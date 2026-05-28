Неймар получил травму и пропустит две-три недели

Руководитель медицинского центра сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что крайний нападающий команды Неймар получил мышечную травму и пробудет вне игры около трёх недель. Таким образом, вингер пропустит ближайшие товарищеские матчи Бразилии и может не успеть восстановиться к первому матчу на чемпионате мира — 2026.

«Неймар прошёл все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение — ожидается, что он восстановится за две-три недели», — приводит слова Ласмара ESPN.

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.