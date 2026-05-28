Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар получил травму и пропустит две-три недели

Неймар получил травму и пропустит две-три недели
Комментарии

Руководитель медицинского центра сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что крайний нападающий команды Неймар получил мышечную травму и пробудет вне игры около трёх недель. Таким образом, вингер пропустит ближайшие товарищеские матчи Бразилии и может не успеть восстановиться к первому матчу на чемпионате мира — 2026.

«Неймар прошёл все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение — ожидается, что он восстановится за две-три недели», — приводит слова Ласмара ESPN.

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

Материалы по теме
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android