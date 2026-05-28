Объявлен лучший игрок РПЛ по успешным обводкам в сезоне-2025/2026

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила тройку лучших футболистов сезона-2025/2026 по количеству успешных обводок. Лучшим игроком сезона по этому статистическому показателю стал вингер «Зенита» Луис Энрике — на его счету 73 успешные обводки.

Второе и третье места поделили Лечи Садулаев из «Ахмата» и Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» — на счету каждого из них по 70 успешных обводок.

Первое место в РПЛ в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).