«Барселона» подготовила официальное предложение по Хулиану Альваресу — Фабрицио Романо

Каталонская «Барселона» подготовила первое официальное предложение по форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу. Оффер будет отправлен в ближайшее время. Предложение будет состоять только из денежной составляющей — сине-гранатовые не планируют включать в сделку кого-либо из своих футболистов. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Источник отметил, что Хулиан уже сообщил «Атлетико» о своём желании покинуть клуб. Несколько месяцев назад он отклонил предложение «матрасников» о новом контракте.

Альварес перешёл в мадридский клуб летом 2024 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне нападающий провёл 49 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал девять результативных передач.

