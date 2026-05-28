Орлов объяснил причину приглашения Жозе Моуринью в «Реал»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Реал» намерен назначить Жозе Моуринью на пост главного тренера. По данным СМИ, назначение уже полностью согласовано, официально о нём будет объявлено после президентских выборов в мадридском клубе. Орлов считает, что «Реал» выбрал Моуринью на пост наставника, так как португалец способен найти общий язык со звёздными футболистами.

«Приглашение Моуринью — это большой риск. Но только по одной причине его пригласил президент «Реала» — чтобы он нашёл со звёздами общий язык. Потому что звёзды такие капризные… Винисиус и Мбаппе. И Джуд ещё, Беллингем», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».