Игрок «Родины» Максименко раскрыл требования испанского тренера Хуана Диаса

Нападающий московского футбольного клуба «Родина» Артём Максименко рассказал о требованиях главного тренера команды Хуана Диаса. По его словам, испанец просит своих футболистов действовать в атаке агрессивно.

— Вы с командой вышли в МИР РПЛ под руководством испанского тренера Хуана Диаса. Расскажи о нём и о его философии для нападающих.

— Быть агрессивными на чужой трети поля, агрессивными в завершающей стадии. Это основные требования к тройке впереди, а также к атакующим полузащитникам, — рассказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, под руководством Диаса «Родина» впервые в своей истории вышла в Мир РПЛ.