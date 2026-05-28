Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Максименко раскрыл требования испанского тренера Хуана Диаса

Игрок «Родины» Максименко раскрыл требования испанского тренера Хуана Диаса
Комментарии

Нападающий московского футбольного клуба «Родина» Артём Максименко рассказал о требованиях главного тренера команды Хуана Диаса. По его словам, испанец просит своих футболистов действовать в атаке агрессивно.

— Вы с командой вышли в МИР РПЛ под руководством испанского тренера Хуана Диаса. Расскажи о нём и о его философии для нападающих.
— Быть агрессивными на чужой трети поля, агрессивными в завершающей стадии. Это основные требования к тройке впереди, а также к атакующим полузащитникам, — рассказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, под руководством Диаса «Родина» впервые в своей истории вышла в Мир РПЛ.

Материалы по теме
«Петржела сказал: «Этот русский мне не нужен». Путь капитана «Родины» — из Европы в РПЛ
Эксклюзив
«Петржела сказал: «Этот русский мне не нужен». Путь капитана «Родины» — из Европы в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android