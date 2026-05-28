Дмитрий Тарасов: думаю, Батраков не перейдёт в «ПСЖ»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов полагает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков не окажется в «ПСЖ» этим летом. Ранее сообщалось, что парижане проявляют предметный интерес к молодому хавбеку «Локомотива».

— Батраков и «ПСЖ» — верите в эту историю?

— Я в принципе верю во многие вещи. У нас в целом может быть всё что угодно. Но думаю, что Батраков не перейдёт в «ПСЖ». Мне кажется, он ещё не совсем готов. Может, сезон ещё здесь, в РПЛ, нужно поиграть. Но это уже нужно ему вопрос задавать: готов он или нет. Конечно, если будет такая возможность, я бы уходил. Если реально будет конкретное предложение, то я бы уходил и пробовал! Вернуться всегда успеет, — приводит слова Тарасова Legalbet.