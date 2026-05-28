Орлов — о финале Лиги чемпионов: «Арсенал» — прагматики, «ПСЖ» — фантазёры и романтики

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Арсенал». Встреча состоится в субботу, 30 мая.

«Арсенал» и «ПСЖ» будут играть в финале Лиги чемпионов. Прагматики, практики — это «Арсенал». У них лучше оборона, это бесспорно. Но атака лучше у «ПСЖ». Поэтому «ПСЖ» — это фантазёры, романтики футбола. И Хвича Кварацхелия главный романтик там. Когда вот так обыгрывают, дерзко идут вперёд… Конечно, это всем нравится! Дембеле, Дуэ ещё. Кто победит? Прагматизм или романтизм?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».