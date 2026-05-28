Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло и Йенс Леманн — гости эфира финала ЛЧ в Okko

Фабио Капелло и Йенс Леманн — гости эфира финала ЛЧ в Okko
Фабио Капелло
Комментарии

Экс-тренер сборной России и бывший голкипер «Арсенала» станут гостями больших эфиров Okko 29 и 30 мая. Также сервис пригласил на посвящённые финалу Лиги чемпионов — 2025/2026 выпуски Юрия Сёмина, Виктора Гончаренко и Станислава Черчесова.

Для финала в эфир выйдет специальная программа, участие в которой примут актёры Никита Ефремов и Александр Петров и режиссёр Александр Андрющенко. Ведущими и комментаторами выступят Мария Мыльникова, Влад Прусов, Лионель Абба и Денис Казанский.

29 мая, накануне финала, зрители Okko увидят программу, посвящённую принимающему финал турнира Будапешту. Выпуск объединит тревел-формат, студийные обсуждения, интервью и репортажи с арены. Одной из центральных частей программы станет прогулка по городу с комментатором решающего матча Лионелем Аббой и Никитой Ефремовым. А ведущие, эксперты и гости обсудят все перипетии большого матча в специальной студии на «Пушкаш Арене».

30 мая к венгерской присоединится московская студия с Александром Кержаковым, Брайаном Идову, шеф-редактором Okko Спорт Владимиром Стогниенко и Степаном Манаковым. Параллельно с трансляцией финала в Москве пройдёт специальное мероприятие «Прайм Стадиван» от Okko. Матч на волейбольной арене «Динамо» можно будет посмотреть на большом экране в компании звёзд спорта, представителей шоу-бизнеса и спортивной редакции сервиса. Для гостей подготовят специальные активности от партнёров, интерактивные зоны и развлекательную программу.

Владимир Стогниенко, шеф-редактор Okko Спорт: «Финал Лиги чемпионов – это неделя, когда футбол выходит далеко за пределы поля. Вокруг одной игры собираются истории, люди и эмоции со всего мира. Мы хотим показать зрителям не только сам матч, но и всё, что делает финал таким особенным: город, атмосферу, гостей и разговоры с людьми, которые сами создавали историю мирового футбола».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android