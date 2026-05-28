«Весьма симпатичный парень». Орлов заступился за Боселли на фоне критики

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов заступился за нападающего «Краснодара» Хуана Боселли на фоне массовой критики. Футболист не реализовал несколько важных моментов в решающих матчах сезона. В итоге «быки» упустили и чемпионство в Мир РПЛ, и победу в Фонбет Кубке России.

«До этих двух матчей в футбольной жизни Боселли, до нереализованного момента в матче с «Динамо» и незабитого пенальти в игре со «Спартаком», парень-то был весьма симпатичный как футболист. Но [в решающих моментах] не хватило мастерства. Это и есть мастерство, чтобы использовать шанс, который он получил. Он же ещё и мало играет за «Краснодар». Это спорт, не надо к этому так критически относиться. Тем более был же матч, когда он спас — с «Балтикой», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».