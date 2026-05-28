Андрей Аршавин назвал лучший и худший трансфер сезона в РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал лучший и худший трансфер сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Так, со знаком «плюс» Аршавин отметил переход центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит», а со знаком «минус» — аренду сине-бело-голубыми нападающего Джона Дурана.

«Зенит» — чемпион в обеих категориях. Дивеев — плюс. Джон Дуран — минус. Дуран в аренде был? Нет, ну какая разница», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар».