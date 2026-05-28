Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартаку» интересен защитник «Алавеса», испанцы оценивают игрока дороже € 2 млн — AS

«Спартаку» интересен защитник «Алавеса», испанцы оценивают игрока дороже € 2 млн — AS
Комментарии

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже € 2 млн, в которые испанского защитника оценивает портал Transfermarkt. Подчёркивается, клуб проанализирует ситуацию, когда получит итоговое предложение от заинтересованных команд.

Парада способен играть на позиции центрального и левого защитника. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Помните Тиля из «Спартака»? Он попал в заявку на ЧМ-2026! Составы сборных на турнир. LIVE
Live
Помните Тиля из «Спартака»? Он попал в заявку на ЧМ-2026! Составы сборных на турнир. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android