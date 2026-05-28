Винченцо Итальяно покинул «Болонью». Тренера связывают с «Наполи»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно покинул клуб. Контракт специалиста расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Итальяно сообщил клубу, что считает свою работу в «Болонье» завершённой после двух сезонов, отмеченных отличными результатами, независимо от любых будущих возможностей в профессиональном футболе.

Клуб хотел бы поблагодарить Винченцо за страсть и преданность, с которыми он работал в течение этих лет, которые останутся частью истории клуба, в том числе и благодаря триумфу в Кубке Италии 14 мая 2025 года.

Футбольный клуб «Болонья» желает Итальяно и его команде всего наилучшего на следующем этапе их карьеры», – сообщает официальный сайт «Болоньи».

Ранее в прессе появлялась информация об идущих переговорах Винченцо Итальяно и «Наполи». До этого неаполитанский клуб покинул Антонио Конте.