«Реалу» интересен Рубен Диаш, игрок готов покинуть «Сити» после ухода Гвардиолы — CO

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш чувствует себя некомфортно в команде после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера и поручил агентам изучить варианты перехода в другой клуб. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, за ситуацией 29-летнего футболиста следят мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Диаш испытывает желание получить новый вызов, в связи с чем может покинуть «горожан» летом.

В нынешнем сезоне Диаш принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

